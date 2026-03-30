Catalina Usme le tiró un dardo a Marsiglia antes de la Liga de Naciones Conmebol

Sin duda alguna, trabajar en familia es mucho más agradable y María Catalina Usme lo sabe. La máxima goleadora de la Selección Colombia estuvo en Universitario de Deportes junto con su hermano, Carlos Andrés y, después de dejar buenas sensaciones en Perú volvió a la Liga BetPlay Femenina firmando con América de Cali.

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Una ficha clave para intentar convencer de nueva cuenta a Ángelo Marsiglia, algo que no pudo lograr lamentablemente en su etapa en Universitario dejando de estar dentro de las convocatorias habituales del combinado nacional. Marsiglia afirmó que la razón de no convocar a Catalina Usme es porque necesita priorizar en el cambio generacional.

Por esta razón, ha tenido en cuenta a jugadoras juveniles que ha venido sumando y ha dejado a Catalina Usme relegada. Una leyenda y una icónica futbolista que tendrá que esperar si le puede llegar otra oportunidad en próximos años. La artillera escarlata espera la decisión que tomará Ángelo Marsiglia para la Liga de Naciones.

EL DARDO DE CATALINA USME FRENTE A ÁNGELO MARSIGLIA

La Selección Colombia jugará ante Venezuela y Chile en Cali, Valle del Cauca y luego enfrentará a Argentina en condición de visitante. Ángelo Marsiglia espera lanzar la convocatoria en los próximos días y podría, o mantenerse en su misma línea de dejar afuera a la delantera antioqueña, o convocarla de nueva cuenta.

En la última fecha de la Liga BetPlay Femenina, pese a la derrota del América de Cali en condición de local en manos de Independiente Santa Fe, Catalina Usme fue la mejor jugadora del cuadro escarlata intentando remontar el partido, algo que, infortunadamente no pudo ser.

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Se echó el equipo al hombro, y, después del primer gol de Santa Fe, la jugadora ex Galatasaray ejecutó un tiro de esquina cerrado que Wendy Martínez no pudo controlar y la pelota terminó dentro del arco cardenal. Le dieron la anotación a Catalina Usme en otro gol olímpico.

Este es el segundo tanto por esa misma vía de Catalina Usme con el América de Cali en este 2026 y el segundo que marca en el Estadio Pascual Guerrero, curiosamente, el mismo recinto deportivo en el que se jugarán los dos partidos ante Venezuela y Chile en la ciudad de Cali.

Un dardo enorme para Ángelo Marsiglia que se ha mantenido en la misma línea de no convocarla para estos partidos de la Liga de Naciones Femenina. El entrenador vallecaucano ya tiene las señales con estos goles olímpicos en el Pascual Guerrero y habrá que esperar si el nombre de Catalina Usme estará o no dentro de la convocatoria.

¿LE HACE FALTA CATALINA USME A LA SELECCIÓN COLOMBIA? LA CREACIÓN HA QUEDADO A DEBER

Los últimos antecedentes de la Selección Colombia Femenina fueron en la SheBelieves Cup en una gira en Norteamérica en la que quedaron terceras perdiendo con Canadá y Estados Unidos, y triunfando frente a Argentina. Catalina Usme no estuvo en esos partidos.

Entre las conclusiones que se podrían sacar evidentemente de esos encuentros disputados en febrero, la Selección Colombia quedó a deber en la zona ofensiva, no tuvo un factor sorpresa y en la creación de juego. Con Catalina Usme, la cosa podría ser distinta por ser una jugadora con buen remate de larga distancia y con la capacidad de meter un pase determinante a las delanteras.

Catalina Usme responde con goles impredecibles como los olímpicos. Ya lleva dos en este torneo y espera seguir aumentando sus estadísticas para volver a estar dentro de la Selección Colombia para los tres partidos de la Liga de Naciones de la Conmebol.

CATALINA USME ESPERA SELLAR LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL

En anteriores entrevistas, Catalina Usme ha dejado entrever su interés en jugar el Mundial de 2027 en Brasil y estar también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Sin embargo, estos distanciamientos de la convocatoria no indican nada bueno con la presencia de la máxima goleadora del combinado nacional.

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Si la Selección Colombia gana estos nueve puntos que tendrá por delante en el mes de abril ante Venezuela, Chile y Argentina, podrían sellar de manera anticipada la clasificación para disputar el Mundial. La duda ahí es la de Catalina Usme dentro de la convocatoria que solo Ángelo Marsiglia confirmará en próximos días.