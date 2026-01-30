Tabla del descenso tras la derrota del Cali y el triunfo de Inter Bogotá

Ya concluyó la tercera fecha de la presente edición de la Liga BetPlay, donde el único encuentro que no pudo disputarse fue el protagonizado por Junior y Atlético Nacional, esto, debido al amistoso que el cuadro ‘verdolaga’ tiene frente al Inter Miami este sábado 31 de enero.

Pues bien, dentro de los resultados más destacados de la tercera fecha y que tienen mucho que ver con la Tabla del Descenso, se presentó la derrota del Deportivo Cali en su visita a territorio antioqueño para el duelo contra Águilas Doradas, además, Internacional de Bogotá dio el batacazo y venció en Montería por 3-2 a Jaguares de Córdoba.

Tabla del Descenso tras la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I

El otro equipo recién ascendido, Cúcuta Deportivo, sigue sin poder ganar en el campeonato y en esta fecha empató 2-2 el clásico ante el Atlético Bucaramanga, una igualdad que también se presentó entre Alianza de Valledupar y Boyacá Chicó, cuando firmaron la paridad 1-1 en el marcador.

20. Cúcuta Deportivo: 0.333 puntos promedio.

19. Boyacá Chicó: 0.864 puntos promedio.

18. Internacional de Bogotá: 1.049 puntos promedio.

17. Deportivo Cali: 1.061 puntos promedio.

16. Alianza Valledupar: 1.135 puntos promedio.

15. Llaneros: 1.162 puntos promedio.

14. Águilas Doradas: 1.209 puntos promedio.

13. Deportivo Pasto: 1.308 puntos promedio.