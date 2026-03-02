¿Tatay Torres se queda en Ibagué? Esto dijo sobre su futuro en el Tolima

El momento de tensión era evidente, los nervios desbordaban a todos los presentes, los hinchas anhelaban un momento de éxtasis, el portero nunca dejo de ver al ejecutor, la tensión llegó a su clímax con el silbato del árbitro, Tatay dio un par de pasos de lado, cambiando la inclinación de la cintura, Chipi Chipi, experto, se veía enorme en el pórtico, el remate cruzado del ex Atlético Nacional fue suficiente para celebrar tres puntos en casa ante el favorito al título, de inmediato, juntó sus manos las alzó al cielo y luego las posó sobre su cabeza, la ley del ex, sigue existiendo, Tataty Torres marcó el gol del triunfo del Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

Tatay Torres: "Era súper importante sumar de a tres acá en casa"

Nacional se vio superado por el equipo de Lucas González, Tatay Torres en rueda de prensa se sintió emocionado con el momento frente a su exequipo: “Contento por sacar los tres puntos en casa. Era súper importante sumar de a tres acá en casa, sabemos la tabla cómo se va poniendo de apretada cada vez más y la verdad que es positivo, es positivo encontrarnos con este resultado que nos motiva para ir a hacer un buen partido en Chile”.

Lea también Johan Mojica definió su futuro: Mallorca tomó decisión con el colombiano

Deportes Tolima jugará contra O´giggins la serie decisiva de Copa Conmebol Libertadores: “disfruto esta clase de partidos, intento desarrollarlos de la mejor manera sea desde afuera o sea dentro de la cancha, tratar de comunicarles a mis compañeros lo que pasa en el campo de juego y la verdad que contento con el resultado”, aseguró el jugador.

Con una pena máxima se hizo protagonista al cobrar la pena máxima, correspondiendo a la responsabilidad: “Esta clase de partidos es especial. La verdad, contento por el gol, pero obviamente con mucho respeto, la verdad estaba más preocupado porque las cosas con el equipo salieran bien, el plan saliera saliera bien y la verdad estoy muy contento con mis compañeros por el partido que acabamos de hacer”.

Al final, uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa destacó el momento deportivo del Tatay en el esquema de Lucas González con el Deportes Toli,a y le preguntó por la posibilidad de quedarse, a pesar de que su contrato no tiene cláusula para quedarse en el club de Ibagué: “Soy un afortunado de poder estar acá en este equipo, en esta institución. La verdad, estoy muy agradecido. No sé qué pasará. Apenas se termine mi contrato acá de pronto extenderlo, no sé, la verdad no sé, no sabría responderte esa pregunta, pero en estos momentos me siento tranquilo, contento con la institución, con mis compañeros y la verdad que disfruto el día a día Profe Lucas”.