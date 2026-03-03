Teo recibió regaño de director técnico por provocar peleas

Teófilo Gutiérrez vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por haber alcanzado sus 100 goles con la camiseta de Junior de Barranquilla, sin porque sigue causando polémicas dentro del terreno de juego en la mayoría de los partidos en los que está presente.

El delantero de 40 años ya cuenta con un extenso recorrido deportivo en donde no solo ha destacado por sus goles, sino también por el fuerte carácter que tiene y que en ocasiones le ha traído un par de inconvenientes, tal como lo es el propio regaño de Julio Comesaña, quien a pesar de no ser su director técnico se encargó de analizarlo y enviarle un mensaje por las últimas peleas que ha protagonizado.

Comesaña le pidió a Teo que dejara de pelear

El cuadro 'tiburón' no la viene pasando bien en el inicio de la temporada 2026 tras haber quedado campeón de la Liga Betplay de clausura 2025. El equipo de Alfredo Arias perdió figuras importantes en el mercado de fichajes y ello terminó afectando el rendimiento del equipo.

El nivel y la plantilla entre estas últimas temporadas, pero lo que se mantiene es Teófilo Gutiérrez y su particular forma de ser. El 'perfume' viene recuperando nivel, sumando minutos y goles, pero también discusiones con varias figuras, tal como ocurrió recientemente con Hugo Rodallega en la derrota contra Santa Fe y Yairo Moreno en el triunfo ante Jaguares.

Sin duda alguna 'Teo' no se aburre y hay quienes disfrutan de ello, pero quien si ha intentado bajarle un poco al temperamento del goleador es Julio Comesaña, quien justamente le pidió que no "peleara" y que no "provocara" a muchachos más jóvenes que él.

“A la edad que él tiene, que se está yendo del fútbol como jugador, le digo ‘no te pelees', cómo vas a hacer las cosas que haces ahí adentro, provocando a muchachos jóvenes que pueden ser sobrinos tuyos; pórtate bien. No quiere enseñar, quiere pelear, a él le encanta, porque disfruta con todo eso y después se ríe”.

Próximo partido de Teófilo Gutiérrez con Junior

El siguiente reto en el que se podría volver a cantar un tanto del goleador de 40 años sería en el marco de la fecha 10 de la Liga Betplay cuando reciba a Alianza FC en el Roberto Meléndez el jueves 5 de marzo sobre las 20:20 hora local.