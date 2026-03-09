Teo se descargó contra Nacional e hizo picante confesión

El calendario de la Liga Betplay se empieza a poner al día y junto con ello se jugará precisamente el compromiso que estaba pendiente por la tercera jornada de la competencia entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

Será el Estadio Roberto Meléndez el escenario deportivo en el que se jugará el duelo entre el cuadro 'tiburón' y el 'verde paisa'. Junior auspiciará como local y Teófilo Gutiérrez ya comenzó a calentar el partido desde los medios enviándole un contundente mensaje a Nacional y David Ospina.

'Teo' confesó que le gusta marcarle gol a Nacional

Junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar en la competencia local por el rendimiento tan irregular que ha venido demostrando bajo el mano de Alfredo Arias en el semestre de apertura 2026.

El cuadro 'tiburón' se encuentra parcialmente dentro de los ocho mejores equipos de la liga, pero su puesto puede empezar a peligrar, por lo que está obligado a ganar un duelo importante como lo es el de la fecha 3 que se encontraba aplazado contra Atlético Nacional.

Junior auspiciará como local y cuenta también con un golpe anímico importante como lo es el regreso de Carlos Bacca, pero también pueden contar con Teófilo Gutiérrez, quien se encuentra pasando por un buen momento deportivo.

El goleador de 40 años justo comentó recientemente algunos de sus goles más importantes a lo largo de su carrera, si le gustaba marcar más de local o visitante y algunas de sus víctimas favoritas, en donde se encuentra Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, al cual ya le ha anotado en varias ocasiones y, tras el mal momento que pasan por la eliminación en Sudamericana, podría volver a pasar.

¿Cuándo será el partido entre Junior y Nacional?

El duelo entre 'tiburones' y 'verdolagas' se llevará a cabo el martes 10 de marzo en el Estadio Roberto Meléndez. El compromiso corresponde a la tercera fecha de la Liga Betplay, se jugará a partir de las 20:30 p.m. y ambas escuadras llegan con la obligación de ganar si se quieren seguir manteniendo en los mejores equipos del certamen.