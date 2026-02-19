Teo promete el gol 100: héroe en el cierre de carnaval contra el América

Tan pronto terminó el encuentro el delantero levanto las manos al cielo y brindó por un nuevo triunfo, sus compañeros se abalanzaron encima porque el triunfo agónico se logró gracias al penal que convirtió en el último suspiro del encuentro. La hinchada respiro luego de una semana frenética de Carnaval, a la que Teófilo Gutiérrez puso el toque final.

Teo habló del Carnaval: "nosotros estábamos concentrados en hacer un buen trabajo"

En entrevista con el sistema informativo de Win Sports, Teo aseguró: "la verdad que tenemos un gran equipo. Hay que saber esperar los momentos que elija el entrenador, pero bueno, Junior de local está haciendo las cosas muy bien, ante un gran rival como es América, un partido apretado".

Los penales fueron determinantes para las aspiraciones de los locales: "Y bueno, tuvimos dos opciones las mismas, creo que las mismas los mismos penaltis, pero bueno, entró ese que tenía que entrar y gracias a Dios pude convertir el 99. Qué lindo número".

Fue un partido muy cerrado, se ganó con los pequeños detalles, América se equivocó ahí al final y Teófilo cobró: “Sí, la verdad que eso lo insistimos en la semana, fue dura a la semana por la fiesta, pero nosotros estábamos concentrados en hacer un buen trabajo porque sabíamos que la gente iba a llenar el estadio y la verdad que excelente a la gente que llenó el estadio y se ve un lindo el Romelio”.

Teófilo Gutiérrez, del Junior, promete el gol 100 contra Santa Fe en Bogotá

El artillero ingresó por Luis Fernando Muriel, al minuto 80, Teo fue preguntado por las indicaciones de Arias al momento de ingresar: “que jugara de nueve, que iba a llegar el gol, que me asociara con Jimmy, con Sarmiento, que entró muy bien y hay que felicitarlo porque ha cambiado la actitud y bueno, se lo merece, es un grupo que se merece todo y la voluntad de Dios es perfecta porque veníamos trabajando”.

Se viene Santa Fe, y el delantero promete el Gol 100: “En Bogotá siempre me va bien, no sé, linda plaza. Pero bueno, esperemos, hay que estar atentos, trabajar muy bien y gracias a Dios, esperar con ansia, pero en busca de ese golesillo”.