Terminada la Liga así quedó la tabla de goleadores

La Liga BetPlay llegó a su final con Junior de Barranquilla como campeón, celebrando su undécima estrella tras un contundente 4-0 global sobre Deportes Tolima. Con el cierre del torneo no solo quedaron definidos los clasificados a competiciones internacionales, sino también el ganador de uno de los premios individuales más importantes, la Bota de Oro.

Luego de una fase regular muy pareja y unos cuadrangulares intensos, el galardón al máximo artillero del semestre ya tiene dueño, destacándose especialmente el rendimiento de un delantero extranjero que fue determinante desde el arranque del campeonato.

Francisco Fydriszewski, el goleador del semestre

El argentino Francisco Fydriszewski, delantero de Independiente Medellín, terminó como el máximo goleador de la Liga BetPlay II con 12 anotaciones. Aunque igualó en goles con Luciano Pons de Atlético Bucaramanga, el atacante del DIM se quedó con la Bota de Oro por un criterio clave, necesitó menos partidos para lograrlo.

Fydriszewski marcó sus 12 goles en 21 partidos, mientras que Pons alcanzó la misma cifra en 24 encuentros, lo que inclinó la balanza a favor del jugador del conjunto antioqueño.

El podio de goleadores lo completaron Carlos Lucumí (Alianza FC), Brayan León (Independiente Medellín) y Yoshan Valois (Deportivo Pasto), todos con 10 goles, confirmando una lucha cerrada hasta las últimas jornadas del campeonato.

Un extranjero vuelve a quedarse con la Bota de Oro

El logro de Fydriszewski tiene un valor adicional, es el primer extranjero en ganar la Bota de Oro de la Liga desde Germán Cano, quien lo consiguió en 2018 y 2019. Desde entonces, el premio había quedado en manos de delanteros colombianos, siendo Hugo Rodallega el último en lograrlo antes de este semestre.

Por detrás del grupo de 10 goles, finalizaron con ocho anotaciones dos nombres destacados del torneo, Alfredo Morelos y José Enamorado, este último elegido como el mejor jugador de la final y pieza clave en el título de Junior.





Tabla final de goleadores – Liga BetPlay 2025-II

1.Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) – 12 goles (21 partidos)

2.Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) – 12 goles (24 partidos)

3.Carlos Lucumí (Alianza FC) – 10 goles

4.Brayan León (Independiente Medellín) – 10 goles

5.Yoshan Valois (Deportivo Pasto) – 10 goles

6.Alfredo Morelos – 8 goles

7.José Enamorado – 8 goles

Con el telón abajo del semestre, la Liga BetPlay cierra un campeonato cargado de emociones, goles y protagonistas, dejando nombres propios que ya empiezan a marcar la agenda del mercado y de la temporada 2026.