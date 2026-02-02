¡Terrible aguacero! Se suspende partido Millonarios vs DIM El partido por la fecha cuatro de la Liga se detiene por condiciones climáticas.

Luego de un partido pasado por agua, en el estadio Nemesio Camacho El Campín se determinó suspender el encuentro en el segundo tiempo por las condiciones climáticas, las cuales impedían el transito libre de la pelota.

El árbitro Carlos Márquez habló con los capitanes del equipo, recibiendo vía libre por la visita; pero argumentando por intermedio de Andrés Llinás que el balón no corría, el juez determinó al minuto 55 que se esperaría media hora.

Luego de la media hora que el juez determinó para corroborar si se da vía libre al encuentro, se ve a las personas de adecuación del terreno que hacen labores de riego. El drenaje del césped no es suficiente para la cantidad de agua que ha afectado la grama.

En plena transmisión de Win Sports, los periodistas preguntaron al juez por la posibilidad de continuar el encuentro, entre tanto en reunión con presidentes y entrenadores tomarían la determinación de suspender el encuentro.

El equipo visitante habría argumentado que quería jugar debido a que por cronograma e itinerario el cuadro poderoso tendría fecha de viaje este lunes al medio día.

Pálido empate en el estadio El Campín: Millonarios 0- 0 Independiente Medellín

En el trámite del partido el equipo albiazul y el poderoso poco pudieron ofrecer a raíz de las mismas condiciones climáticas que hicieron suspender el encuentro; a pesar de esto Millonarios tuvo más oportunidades que la visita para abrir el marcador.

El primer tiempo fue un poco tosco, peleado en la mitad de la cancha y con pocas llegadas en las pareas rivales. Para la segunda etapa los bogotanos tuvieron un par de aproximaciones con Leo Castro y Rodrigo Contreras a la cabeza.

Se espera la determinación final de los comisionados de la Dimayor que certifiquen cuando se reanudará el encuentro: desde la transmisión se habla del lunes 2 de febrero en la mañana.