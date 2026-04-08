¿Tiempo de ausencia? Delantero del Once Caldas pasó por el quirófano

El fútbol colombiano recibió una noticia que genera preocupación en el entorno de Once Caldas. El club confirmó que el atacante Michael Barrios fue sometido a un procedimiento quirúrgico tras sufrir una dura lesión, situación que lo apartará de la competencia mientras avanza su recuperación.

La lesión representa un golpe deportivo para la ofensiva en el Once Caldas

Desde la institución manizaleña aprovecharon para agradecer tanto al personal médico como a los aficionados que han estado atentos a la situación del futbolista. El respaldo en este tipo de momentos resulta clave, especialmente para un jugador que deberá afrontar un proceso exigente fuera de las canchas.

La baja de Barrios representa un golpe deportivo para Once Caldas, que pierde a uno de sus hombres importantes en ataque. Sin embargo, la prioridad está centrada en su recuperación total, siguiendo cada fase del proceso clínico tras una cirugía que marca el inicio de su camino de regreso al fútbol profesional.

A través de un comunicado oficial, la institución detalló que la intervención fue un éxito y estuvo a cargo del médico Juan Carlos Vasco, quien lideró el proceso clínico del jugador. Aunque no se especificaron mayores detalles sobre la lesión de clavícula, el énfasis del club estuvo en el desarrollo de la cirugía y en el seguimiento posterior, aspectos clave para el regreso del futbolista a las canchas.

Intervención quirúrgica para Michael Barrios: ¿se pierde el resto de temporada?

“El jugador fue sometido a un procedimiento quirúrgico exitoso”, informó Once Caldas, destacando el trabajo del equipo médico. Este tipo de intervenciones suelen ser determinantes en la carrera de un deportista, no solo por la complejidad del procedimiento, sino también por el proceso de rehabilitación que se abre posteriormente.

El club también explicó que el tiempo de recuperación de Barrios dependerá directamente de su evolución postquirúrgica, lo que deja un panorama abierto sobre su regreso. En este tipo de casos, la respuesta del cuerpo del jugador, la adaptación a las cargas físicas y el cumplimiento del plan médico son factores fundamentales para evitar recaídas.