Deportivo Cali prepara la salida de un jugador extranjero

Deportivo Cali avanza en la recta final de su preparación para el inicio de la Liga BetPlay 2026-I, pero mientras el equipo se enfoca en lo deportivo, en los despachos se toman decisiones clave que empiezan a mover el mercado. Con una plantilla prácticamente definida, el club empieza a depurar nombres y a aclarar situaciones contractuales que no entran en los planes inmediatos.

Cali ajusta su nómina antes del debut

El conjunto azucarero afrontará el arranque del campeonato con una nómina profundamente renovada. Refuerzos como Pedro Gallese, Juan Dinenno, Daniel Giraldo y Emanuel Reynoso marcan la ambición del proyecto liderado por Alberto Gamero, que busca devolver al club a los primeros planos del fútbol colombiano.

Sin embargo, así como llegaron caras nuevas, también se han producido varias salidas y la lista no estaría cerrada. El cuerpo técnico y la dirigencia trabajan para cumplir con el límite de 25 jugadores inscritos ante Dimayor, lo que obliga a tomar decisiones puntuales sobre futbolistas que no lograron consolidarse durante el último semestre.

Fernando Mimbacas, cerca de salir del Azucarero

Uno de los nombres que no sería inscrito es el del delantero uruguayo Fernando Mimbacas. Según informó el periodista Mariano Olsen, el atacante no convenció al entrenador y por esa razón Deportivo Cali ya gestiona su salida de común acuerdo con el jugador y Burgos FC, club dueño de sus derechos deportivos.

La rescisión del préstamo, que iba hasta junio de este año, no representaría mayores inconvenientes. Mimbacas cuenta con sondeos tanto del fútbol español como del uruguayo, lo que facilitaría su desvinculación una vez quede libre del cuadro vallecaucano. En su paso por Cali, el atacante disputó 13 partidos oficiales y anotó dos goles.

Con el debut liguero cada vez más cerca, Deportivo Cali afina detalles dentro y fuera de la cancha. La salida de Fernando Mimbacas hace parte del proceso de ajuste de una nómina que apunta a ser más competitiva y equilibrada. Mientras el club define su futuro inmediato, el delantero busca una nueva oportunidad en el exterior para relanzar su carrera.