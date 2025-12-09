"Todo el país está contra Junior": Jermein Peña calienta la final

El ambiente de la gran final de la Liga BetPlay ya está caliente. Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se alistan para disputar el título del segundo semestre, pero antes del pitazo inicial, ya hubo un mensaje que encendió el debate en el país futbolero.

El defensor Jermein Peña, uno de los jugadores más regulares del cuadro barranquillero, dejó unas declaraciones fuertes y sentidas en medio de la expectativa por los dos partidos que definirán al campeón del fútbol colombiano.

Lea también Título de Junior daría duro problema a Nacional, América o Millonarios para 2026

“Estamos solos… todo el país está en contra de Junior”

Peña, quien llegó al club hace dos años y se ha convertido en un habitual en el once titular, aseguró que siente que el entorno nacional es hostil hacia Junior:

“Nosotros no podemos pelear con un país que está en contra del Junior; esa es la verdad. Uno se pone a ver y todos están en contra del equipo. Nosotros, ahora mismo, estamos solos y siempre ha sido así”.

El zaguero añadió que la crítica ha acompañado al club a pesar de su desempeño y logros recientes:

“Desde que estoy aquí, ya llevo dos años, y todos le tiran a Junior, le caen, en fin. Aun así, lo hemos demostrado todo. Nos tocó en el grupo más fuerte, donde todos los equipos son grandes, y sobresalimos. Ahí está el tema”.

Un mensaje que no pasó desapercibido y que ya empieza a generar eco en redes sociales y medios, dividiendo opiniones entre quienes apoyan al futbolista y quienes creen que sus palabras son exageradas.

Lea también La curiosa estrategia del Tolima en la venta de boletas de la final

La final que ya se empieza a jugar afuera de la cancha

Junior clasificó como líder del Grupo A en los cuadrangulares semifinales y ahora se medirá a un Tolima que llega con confianza plena tras asegurar su cupo en la final con una fecha de anticipación.

Las fechas de la gran definición serán:

Viernes 12 de diciembre — Partido de ida

Miércoles 17 de diciembre — Partido de vuelta en Ibagué, con el estadio Manuel Murillo Toro como escenario de la coronación

Las palabras de Peña le ponen picante a la previa y refuerzan un discurso de unidad interna que el plantel barranquillero quiere adoptar, ellos contra todos.

Aún no se juega el primer minuto… pero la final ya arrancó.