Oficial: Tolima anunció fichaje de última hora para Copa Libertadores

Deportes Tolima será uno de los cuatro equipos colombianos que hará presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el conjunto de Ibagué logró superar las dos fases previas luego de vencer a Deportivo Táchira y O’Higgins.

El equipo dirigido por el técnico Lucas González, que también aspira a ser protagonista en la presente Liga BetPlay (donde actualmente ocupa la octava posición del torneo con 16 puntos), anunció recientemente un nuevo fichaje que ayudará a robustecer la nómina pensando en hacer frente a esas dos competencias.

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Tolima anunció último fichaje para Copa Libertadores

Se trata del lateral derecho Jherson Steven Mosquera, futbolista nacido en Pereira hace 26 años que justamente surgió en las divisiones menores del equipo ‘Matecaña’ y que viene de jugar el semestre pasado en Newell’s Old Boys.

El defensor colombiano que también vistió la camiseta del DIM, firmó un contrato con el Deportes Tolima que lo vincula hasta diciembre del 2027, un fichaje que despierta expectativa ante los desafíos del equipo ‘vinotinto y oro’ en esta temporada.

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¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El Deportes Tolima está a la expectativa de lo que serán sus rivales en el prestigioso torneo continental, sorteo de fase de grupos que se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a las 6 de la tarde (hora de Colombia).

Por otro lado, aquella instancia del campeonato internacional dará inicio el 7 de abril y se extenderá hasya el 28 de mayo, recordando que Tolima será junto con Santa Fe, Junior y Medellín los equipos que representarán a Colombia en este certamen.

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