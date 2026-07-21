Ray Vanegas vuelve al FPC: confirmado su equipo para 2026-II

Ray Vanegas volverá a jugar en el fútbol profesional colombiano durante el segundo semestre de 2026. Luego de un año sin competencia oficial, el atacante fue confirmado como nuevo refuerzo de Bogotá FC para disputar el Torneo BetPlay.

El anuncio fue realizado por el conjunto capitalino el pasado 10 de julio, oficializando la incorporación del futbolista sincelejano, quien llega para fortalecer el frente de ataque del equipo dirigido por Sebastián Botero.

A sus 33 años, Vanegas puede desempeñarse como extremo o como delantero centro, características que le han permitido construir una extensa trayectoria tanto en Colombia como en el exterior.

Recorrido de Ray Vanegas

A lo largo de su carrera ha vestido las camisetas de Independiente Medellín, Patriotas, Universidad Autónoma, Envigado, Jaguares, Once Caldas, Deportivo Pasto, Sport Recife, Universidad César Vallejo, CSA de Brasil y Náutico, acumulando una amplia experiencia en diferentes ligas.

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Su paso más reciente por el fútbol profesional fue con Deportivo Pasto, donde permaneció entre julio de 2024 y julio de 2025. Desde entonces estuvo alejado de la competencia profesional hasta concretar su regreso con Bogotá FC.

El conjunto capitalino afrontará el segundo semestre con el objetivo de clasificar a los cuadrangulares del Torneo BetPlay, por lo que ha reforzado varias líneas de su plantilla para buscar el ascenso a primera.

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Refuerzos de Bogotá FC para 2026-2

Además de Ray Vanegas, Bogotá FC incorporó para esta temporada a Brayan Benítez, Jeyson Velasco, Malcom Palacios, Davinson Estupiñán, Nezareth Segura y Kevin Aladesanmi, conformando una nómina renovada para el campeonato.

Con experiencia, recorrido y la intención de recuperar protagonismo, Ray Vanegas inicia una nueva etapa en su carrera. Ahora buscará aportar goles y liderazgo para que Bogotá FC sea uno de los protagonistas del Torneo BetPlay 2026-II.