Tolima tomó medida drástica y rescindió a un jugador previo a Libertadores

Quedan dos semanas para que el Deportivo Independiente Medellín y el Deportes Tolima hagan sus respectivos debuts en la Copa Libertadores jugando la fase 2. El cuadro tolimense espera rival que saldrá de la llave entre Deportivo Táchira vs The Strongest. El primer partido terminó con victoria boliviana en La Paz por 2-1.

Claramente, el objetivo de Lucas González será el torneo internacional y ya tomó medidas tanto apresuradas como drásticas de cara a afrontar la Copa Libertadores y, además, en medio de la quinta fecha de la Liga BetPlay, jornada en la que recibirán la visita de Llaneros.

Esa decisión que tomó el club parece insólita en medio de la lucha por el torneo continental y por el rentado local con todo lo que se juega el Deportes Tolima. Se trata nada más ni nada menos que la rescisión del contrato de Yhorman Hurtado, lateral derecho.

TOLIMA RESCINDIRÁ EL CONTRATO DE YHORMAN HURTADO

El cuadro tolimense tomó una decisión discutida con una liga que ya inició y a poco menos de quince días de jugar la Copa Libertadores. Yhorman Hurtado saldrá del Deportes Tolima por medida, presuntamente del presidente y directivos. La información salió por parte de Óscar González que afirmó, que iba a haber una noticia con el presente del lateral derecho. Esa novedad era su salida.

Posteriormente, Julián Capera hizo hincapié en esa información y confirmó que, de manera anticipada, el club rescindirá el contrato de Yhorman Hurtado. La decisión, al parecer, pasaría por la necesidad de ver otras alternativas para la posición del lateral derecho antes de que se cierre el mercado de fichajes.

Sin embargo, esta noticia no deja de sorprender, dado que se trata de un futbolista que llegó en 2023, que estaba en los planes del entrenador, pero que terminó con una apresurada salida. Yhorman Hurtado deberá buscar nuevos aires, al igual que el Tolima intentará cerrar la llegada de otro lateral derecho.

El jugador dejó un mal antecedente en la Liga BetPlay que pudo ser determinante en esa rescisión. Yhorman Hurtado vio la tarjeta roja por una torpeza ante el Deportivo Independiente Medellín en un forcejeo con Didier Moreno. Tolima terminó con nueve futbolistas en ese encuentro y no pudo sacar la victoria que tenía.

Habrá que esperar con qué jugador reemplazaría el Tolima a Yhorman Hurtado que recién había cumplido fecha de sanción. En estos momentos, el club tiene a Cristian Arrieta como el suplente. No obstante, la idea es traer a otro marcador por ese costado utilizando los pocos días que quedan del libro de pases.