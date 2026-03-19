Tolima vs. Fortaleza EN VIVO: Liga BetPlay HOY jueves ¿dónde ver? Hora y canal

El Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por Deportes Tolima y el conjunto bogotano de Fortaleza.

El duelo de la Liga BetPlay tiene al equipo ‘Pijao’ buscando volver al triunfo luego de su valioso empate 1-1 con América de Cali, conjunto dirigido por el técnico Lucas González que recordemos debe todavía un partido de local contra Santa Fe para quedar al día en el calendario.

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Así llega Tolima y Fortaleza a este partido de Liga BetPlay

El conjunto ‘vinotinto y oro’ se ubica de momento en la novena posición del torneo con 16 puntos, mientras que Fortaleza está un poco más relegado ocupando la casilla 13 con 14 unidades equipo bogotano que recordemos viene de una dolorosa derrota 2-1 ante Junior en Barranquilla con gol del equipo ‘Tiburón’ en los minutos finales del partido.

Fortaleza sabe de la importancia de sumar puntos en este compromiso, pues el equipo de los ‘Amix’ sabe que todavía tiene chances de entrar al grupo de los ocho ante un rival de categoría como el Deportes Tolima, que durante el partido estará pendiente del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el cual se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde (hora de Colombia).

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportes Tolima vs. Fortaleza

El partido correspondiente a la fecha 12 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a partir de las 6:20 de la tarde en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

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De manera internacional se podrá ver el partido por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrá seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos, especialmente por sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 horas

ET Estados Unidos: 18:20 horas

PT Estados Unidos: 15:20 horas.