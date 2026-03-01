Tolima vs. Nacional EN VIVO: Liga BetPlay HOY domingo ¿dónde ver? Hora y canal

H ora y canal de TV para ver EN VIVO Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

El partido correspondiente a la fecha 9 de la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 1 de marzo a partir de las 8:30 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por la señal de Win Sports, Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Fanatiza internacional transmitirá el partido para México y Canadá, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también dará el compromiso para los Estados Unidos.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

ET Estados Unidos: 20:30 horas

PT Estados Unidos: 17:30 horas.