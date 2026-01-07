Torres eligió su próximo fichaje en Millonarios; otra posición quedaría descartada

La ilusión ha regresado en este 2026 para los hinchas de Millonarios, el equipo azul de la capital del país ha realizado incorporaciones que generan grandes expectativas y todavía se esperan más llegadas de jugadores que refuercen la plantilla que dirige el técnico Hernán Torres.

Tras la llegada de Carlos Darwin Quintero, Mateo García, el lateral Sebastián Valencia, el delantero Julián Angulo y el mediocampista chileno Rodrigo Ureña, se espera la comunicación oficial del arribo del atacante argentino Rodrigo Contreras, sin embargo, ese no sería el último fichaje del conjunto ‘embajador’ en esta ventana de transferencias.

Lea también: [Video] Ryan Reynolds es hincha de equipo de fútbol colombiano; lució camiseta

En otras noticias: sigue la polémica del cambio de regla impuesta por Dimayor para 2026

Millonarios ya tendría definida la posición de su siguiente fichaje

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el equipo ‘albiazul’ tiene actualmente la prioridad de incorporar un nuevo defensor central que reemplace al costarricense Juan Pablo Vargas, quien salió de la institución después de 5 temporadas para jugar en el Puebla de México.

La fuente indica que conoce nombres de zagueros centrales que interesan en Millonarios, pero no los menciona para no entorpecer las posibles negociaciones, además, comentó sobre la contratación de un nuevo arquero tras la salida de Iván Arboleda, que se fue para Águilas Doradas.

¿El ‘embajador’ fichará nuevo arquero para 2026?

Con la presencia del uruguayo Guillermo de Amoresy también de Diego Novoa, Millonarios no se movería más en el mercado buscando otro guardameta, así lo confirmó el periodista, mencionando que “salvo un milagro’ el equipo azul no invertirá más en esa posición.

Por otro lado, dos de los jugadores más criticados en la pasada temporada y que llegaron en su momento por pedido del técnico David González, los delanteros Edwin Mosquera y Jorge Cabezas Hurtado, seguirán en la institución.