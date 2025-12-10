Tres dudas en Junior para la final de la Liga BetPlay-II de 2025

Junior de Barranquilla se convirtió en finalista de la Liga BetPlay, después de liderar el grupo A de los cuadrangulares semifinales con 11 puntos, tras tres victorias, dos empates y solo una derrota.

Ahora, el conjunto 'rojiblanco' definirá el título del segundo semestre de 2025 enfrentando a Deportes Tolima, que llegó a la final al comandar el grupo B con 14 unidades.

En la recta final de la fase todos contra todos y durante los cuadrangulares, en Junior se destacaron algunos jugadores por el alto rendimiento demostrado.

Sin embargo, para afrontar la serie por el título, en el conjunto 'rojiblanco' hay dudas con la presencia de algunos futbolistas debido a problemas físicos.

Tres dudas en Junior para la final de la Liga BetPlay

Para disputar la final de la Liga BetPlay, en Junior hay dudas con respecto a la pareja de defensas centrales que utilizaría el director técnico Alfredo Arias.

Actualmente, Arias tiene disponibles a Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón, Javier Báez, Daniel Rivera y José Abad Cuenú.

Sin embargo, en partidos determinantes de los cuadrangulares, contra Atlético Nacional y América, el cuadro 'rojiblanco' utilizó a Peña y a Monzón quienes demostraron un buen rendimiento.

A pesar de lo visto en cancha, el estratega 'rojiblanco' alineó en la última fecha del grupo A a Javier Báez, quien había sido inicialista durante gran parte del semestre y que recién se recuperó de una lesión de rodilla.

Por otro lado, Junior de Barranquilla analiza la presencia del mediocampista Guillermo Celis, que sufrió una lesión muscular en el triunfo sobre América y fue baja en el duelo contra Medellín.

Finalmente, en el cuadro 'rojiblanca' se está estudiando el nivel de desgaste que ha tenido el lateral izquierdo Yeison Suárez.