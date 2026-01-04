Tres futbolistas de Santa Fe saldrán a otro equipo del fútbol colombiano

Independiente Santa Fe continúa ajustando su plantilla de cara a la temporada 2026, en medio de la reducción de cupos permitidos por equipo en el fútbol profesional colombiano.

Debido a esta medida reglamentaria, varios clubes han tenido que reestructurar sus nóminas, y el conjunto cardenal no es la excepción, optando por enviar a préstamo a algunos de sus futbolistas.

Tres jugadores de Santa Fe serán cedidos en 2026

En ese contexto, se conoció que Tomás Molina, Juan Esteban Sánchez y Santiago Mora serán cedidos a Patriotas Boyacá durante la temporada 2026.

La decisión de Santa Fe pasa por permitir que sus jóvenes jugadores sumen minutos y continuidad en competencia, teniendo en cuenta que se trata de futbolistas con proyección.

Tomás Molina es un mediocampista de primera línea, formado en las divisiones menores del club, que busca afianzarse desde lo táctico y lo competitivo.

Por su parte, Juan Esteban Sánchez, conocido como el Rolo, es un delantero versátil que puede desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque.

En el caso de Santiago Mora, se trata de un mediocampista con buen manejo de balón, quien además ha sido convocado de manera habitual a la Selección Colombia sub-17.

La cesión a Patriotas aparece como una oportunidad importante para los tres jugadores, en un equipo que competirá en el Torneo BetPlay y que suele apostar por el talento joven.

Mientras tanto, Santa Fe espera definir en los próximos días su plantilla definitiva para el primer semestre, teniendo en cuenta que debutará oficialmente el 15 de enero ante Junior en Barranquilla por la ida de la Superliga BetPlay.

Posteriormente, el equipo capitalino afrontará la Liga BetPlay y su participación en la Copa Conmebol Libertadores, con la intención de ser protagonista en ambos frentes.