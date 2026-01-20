Tulio Gómez dio el listado de jugadores que quiso América, pero no pudo fichar: "tuve frustración"

América de Calise ha caracterizado por tener importantes jugadores con recorrido internacional en su plantilla. Sin embargo, el conjunto 'escarlata' también ha visto frustrada la contratación de algunas figuras, con las que no ha podido llegar a acuerdos.

Este martes 20 de enero, Tulio Gómez, máximo accionista del club, dio a conocer en diálogo con Win Sports un listado de cinco futbolistas que intentó contratar, pero sin éxito.

Además de Arturo Vidal, uno de los jugadores que trató de fichar América es Sebastián Villa.

Gómez aseguró que cuando Villa salió de Boca Juniors se acercó al deportista, pero no concretó el fichaje.

Por otro lado, Tulio Gómez se interesó en Yimmi Chará y en Diego Chará. Yimmi se ha convertido en figura de Junior, mientras que Diego fue nombrado jugador franquicia en la MLS, por lo que se hicieron impagables por América.

Tulio Gómez se frustró con Hugo Rodallega

El directivo de América mencionó especialmente a Hugo Rodallega, con quien aseguró sentir frustración.

"Con Rodallega tuve frustración. Siempre lo quise traer. Cuando llegó el momento el técnico me dijo que no por que estaba muy grande. Era Guimaraes", dijo.

Finalmente, Gómez se refirió a Dayro Moreno, a quien se lo ofrecieron en algún momento, pero el director técnico de turno lo descartó por "desordenado".

¿Qué pasó con Ricardo Gareca?

El directivo escarlata relató que estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo con Ricardo Gareca para que se convirtiera en entrenador de América, pero la aparición de la selección de Chile acabó las negociaciones.

"Queríamos traer a Gareca. Ya teníamos casi todo listo, pero la federación chilena puso una oferta que cuadruplicó la nuestra. Siempre quisimos traer a Gareca", dijo.