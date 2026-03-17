Última hora con Diego Novoa: revelan nuevo detalle tras denuncia de Chicó

El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios por la reciente fecha 11 de la Liga BetPlay, que terminó con una sorpresiva victoria 2-1 para el equipo de Tunja, tuvo varias polémicas incluyendo la expulsión de Mackalister Silva y la acusación de una grave agresión por parte de algunos futbolistas del cuadro ‘embajador’.

De acuerdo con el comunicado de Boyacá Chicó, el jugador Jacobo Pimenetel “fue abordado y agredido brutalmente con un objeto contundente en la cabeza, en un ataque a mansalva originado en la frustración deportiva de los jugadores de Millonarios”, situación en la que acusan específicamente al arquero Diego Alejandro Novoa de protagonizar la agresión.

Lea también: Millonarios va en busca de tres puntos contra Nacional: “Si pierde, queda fuera”

Diego Novoa no ha sido demandado penalmente

El presidente de Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, aseguró ayer a Blu Radio que denunciaron penalmente al arquero Diego Novoa y ya tienen el concepto de Medicina Legal sobre la herida sufrida por Jacobo, sin embargo, hoy martes se dio a conocer una nueva versión sobre esta situación.

Y es que de acuerdo con información de la periodista Carolina Castellanos en el programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, “no se ha presentado ninguna querella ni en Tunja ni en Bogotá contra el arquero Diego Novoa, cosa contraria a lo dicho por el presidente de Boyacá Chicó, asegurando que el portero ya había sido demandado”.

Lea también Diego Arias quiere mantener el puesto en Nacional y este sería el 11 para enfrentar a Millonarios

La otra versión que desmiente lo dicho por Boyacá Chicó

El periodista Juan Felipe Cadavid también se refirió al tema y contó que según un testigo que presenció los hechos ocurridos en el Estadio La Independencia de Tunja, hubo una fuerte discusión entre Jacobo y algunos jugadores de Millonarios cuando ingresaban a los camerinos, así que la policía intervino en la situación y en ese forcejeo el jugador de Boyacá Chicó se cayó y se golpeó en la cabeza con una pared provocando la herida.

Habrá que esperar más detalles sobre esta situación que de momento no tiene castigos a Diego Novoa por parte de la Dimayor ni otras autoridades, que seguramente estarán investigando lo sucedido y la grave acusación realizada por Boyacá Chicó.

En otras noticias: Carlos Antonio Vélez reaccionó al debut de James en la MLS