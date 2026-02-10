Ultimátum para Restrepo en el DIM: esto pasará si pierde ante Cúcuta

Este martes 10 de febrero se llevará a cabo el partido entre Cúcuta Deportivo y el Deportivo Independiente Medellín, duelo que no solo abrirá la fecha 6 de la presente Liga BetPlay (a las 4 de la tarde), sino que también resulta clave para definir el futuro del técnico Alejandro Restrepo.

El entrenador antioqueño de 44 años, quien la temporada pasada perdió con el DIM finales de copa y de Liga BetPlay, pero que logró boleto para la fase previa de la Copa Libertadores gracias a su buena posición en la Tabla de Reclasificación, está muy cerca de salir del banquillo ‘poderoso’.

Ultimátum para Restrepo a horas de enfrentar al Cúcuta Deportivo

El Estadio General Santander será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido donde el técnico Alejandro Restrepo se juega su futuro en el Medellín, pues de acuerdo con información del periodista Óscar Tobón de Win Sports, la noche anterior hubo una reunión de directivos en el DIM y acordaron que de perder hoy ante Cúcuta el estratega no seguirá más en el cargo.

“Si Medellín pierde hoy, Alejandro Restrepo se va, en la noche se reunieron los directivos, lo harían pensando en la Copa Libertadores y sabiendo que la situación se está haciendo insostenible y el ambiente está muy pesado”, dijo Tobón.

¿Qué pasará con Restrepo si Medellín gana o empata frente a Cúcuta?

Como está la posibilidad de que el conjunto rojo de Antioquia empate o gane su partido en condición de visitante, la fuente indica que de lograr los tres puntos las directivas dejarán a Restrepo para lo que será el siguiente compromiso de la Liga BetPlay.

Ahora bien, si se llega a presentar un empate en el partido bajo cualquiera marcador, las directivas analizarán la forma en la que se dio esa paridad, dejando la puerta abierta para un posible despido para Alejandro Restrepo.

