Un árbitro de la Liga BetPlay fue sancionado por la comisión luego de polémicas actuaciones

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol habría tomado una decisión disciplinaria contra uno de los jueces del campeonato, luego de una polémica actuación que generó fuertes críticas en el entorno del fútbol colombiano.

Diego Ulloa fue sancionado por la Comisión Arbitral

Se trata del árbitro Diego Ulloa, quien fue el juez central del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, compromiso disputado el pasado miércoles 25 de febrero por la Liga BetPlay, encuentro que terminó rodeado de controversia por una decisión arbitral en los minutos finales.

La jugada que generó mayor discusión ocurrió cuando Ulloa anuló un gol de Independiente Santa Fe en los últimos instantes del partido, tras sancionar una supuesta falta en ataque que, según varios análisis posteriores, no existió.

La determinación del árbitro generó molestia entre los jugadores, el cuerpo técnico y la hinchada del conjunto cardenal, pues consideraron que la acción influyó directamente en el resultado del compromiso.

Sobre este caso se pronunció el analista Carlos Antonio Vélez, quien en la mañana de este jueves 5 de marzo, durante su espacio de Palabras Mayores en RCN y Win Sports, aseguró que el juez fue sancionado por la Comisión Arbitral.

Según explicó Vélez, una de las señales de la sanción es que Diego Ulloa no ha vuelto a ser designado para dirigir partidos en el fútbol profesional colombiano desde aquel encuentro entre Santa Fe y Nacional.

La polémica decisión también provocó la reacción institucional de Independiente Santa Fe, que días después del partido publicó un comunicado con tono sarcástico en el que pidió a FIFA tener en cuenta a Ulloa y a todo su equipo arbitral, especialmente al VAR, para dirigir la final del próximo Mundial de Fútbol.

Dicho mensaje se interpretó como una crítica directa al desempeño del cuerpo arbitral en ese partido, reflejando el malestar que dejó la actuación del juez central y de los encargados de la tecnología.

Ahora, desde distintos sectores del fútbol colombiano se espera que continúen las sanciones para árbitros que cometan errores determinantes, pues en las últimas temporadas las decisiones arbitrales han sido protagonistas en varios encuentros, llegando incluso a influir directamente en los marcadores de los partidos.