Se viene una nueva polémica en Dimayor, ¿cuándo se juega la Superliga 2026?

La asamblea de Dimayor avanza con varios puntos clave sobre la mesa, entre ellos el calendario oficial para las competencias de 2026. Uno de los temas que más incertidumbre genera es la programación de la Superliga BetPlay, que tradicionalmente abre el año futbolero en Colombia.

La Superliga, que enfrenta a los dos campeones de Liga del año anterior en una serie de ida y vuelta, solía disputarse en enero, justo antes del inicio de los torneos de Primera y Segunda División. Sin embargo, en los últimos años ha sufrido modificaciones que han alterado ese orden natural.

Para 2026, nuevamente existe la posibilidad de un cambio. Aunque la intención inicial de Dimayor sería mantenerla en enero, han surgido versiones que apuntan a que la edición del próximo año podría correrse varios meses.

Posibles fechas de la Superliga 2026

De acuerdo con esas informaciones preliminares, la Superliga BetPlay 2026 podría disputarse después del Mundial, lo que la llevaría al cierre de julio. Esto obligaría a ajustar el calendario de los clubes participantes y modificar la planeación deportiva habitual.

Por ahora no hay una decisión, y los directivos mantienen en análisis el impacto de cada alternativa. La oficialización del calendario se espera para los próximos días, una vez concluya la asamblea.

Lo único seguro es que Independiente Santa Fe ya tiene asegurado su lugar como campeón del primer semestre de 2025. El otro cupo saldrá del campeón del torneo en curso: Deportes Tolima o Junior.

En caso de que se mantenga el formato habitual, la serie iniciaría en Bogotá, tal como se ha hecho en otras ediciones, aunque esto también podría variar según las decisiones finales que tome la organización.

Mientras avanza la asamblea, la expectativa crece entre hinchas y clubes, que aguardan una definición para empezar a planificar la temporada 2026 con tiempos claros y un calendario coherente.