Un delantero de la Liga BetPlay estaría negociando con Manchester City

Un nombre del fútbol colombiano comenzó a sonar en el radar del fútbol europeo. Es el delantero hondureño Dereck Moncada, quien actualmente milita en el Internacional de Bogotá y que estaría negociando con Manchester City.

La información sobre el supuesto interés fue revelada por el exdefensor hondureño Samuel Caballero durante un diálogo con el programa ‘La Casa del Lengüetazo’, donde aseguró que el joven atacante podría dar el salto al fútbol europeo.

“Va para Europa, yo sé por qué te lo digo. Está negociando con el City, con Manchester City”, afirmó Caballero, palabras que rápidamente despertaron curiosidad entre los seguidores del fútbol colombiano y hondureño.

Moncada tiene apenas 18 años y se desempeña como delantero en Internacional de Bogotá, equipo con el que ha tenido un arranque prometedor en la temporada.

Balance de Dereck Moncada de Internacional de Bogotá

En lo que va de su participación en la Liga BetPlay, el atacante suma cinco goles en nueve partidos disputados, cifras que han llamado la atención de varios observadores del mercado.

El futbolista se encuentra en el club bogotano a préstamo procedente del Olimpia, uno de los equipos más importantes del fútbol de Honduras.

El acuerdo de cesión no incluye opción de compra, por lo que en caso de concretarse una transferencia al exterior, el monto del negocio ingresaría completamente al conjunto hondureño.

Lea también Anuncian la creación de un nuevo sindicato en el fútbol profesional colombiano

¿Cuánto cuesta Dereck Moncada?

De acuerdo con estimaciones actuales del mercado, el costo del joven atacante ronda los 500 mil euros, cifra que podría incrementarse si continúa destacándose en el campeonato colombiano.

Por ahora, el posible interés del Manchester City se mantiene como una versión que aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan más detalles que permitan ratificar o desmentir la negociación.