Un delantero saldría de Junior y llegaría a Botafogo en 2026

Junior de Barranquilla podría enfrentar una baja sensible de cara a la temporada 2026, luego de conocerse el interés de Botafogo por uno de los delanteros más importantes de su plantilla.

La información fue revelada por el periodista Bruno Pont, quien aseguró que el club brasileño ya consultó condiciones por Guillermo Paiva, atacante que viene de ser protagonista en el título reciente de la Liga BetPlay.

Paiva se convirtió en una de las piezas clave del Junior campeón, aportando no solo goles, sino también presencia ofensiva y sacrificio colectivo a lo largo de la temporada.

Los números de Guillermo Paiva en Junior

Durante el año, el delantero disputó un total de 52 partidos oficiales, en los que registró doce goles y siete asistencias, números que despertaron el interés del mercado internacional.

Desde la dirigencia del cuadro Tiburón la intención inicial es retener al futbolista, aunque no se descarta una salida si Botafogo presenta una oferta económicamente atractiva.

El atacante paraguayo, de 28 años, ya conoce el fútbol brasileño, pues entre 2020 y 2021 militó en Náutico, equipo de la segunda división de ese país.

Trayectoria de Guillermo Paiva

Además de su paso por Junior, Paiva cuenta con experiencia en clubes como Olimpia, Zamora de Venezuela y Colo Colo, recorrido que le ha permitido consolidarse en el ámbito sudamericano.

Se espera que en los próximos días haya avances en esta posible negociación, que podría marcar uno de los movimientos destacados del mercado para el equipo barranquillero.

Cabe recordar que Junior y Botafogo mantienen una buena relación, evidenciada recientemente con la transferencia de Jordan Barrera del conjunto colombiano al club brasileño.