"Un error que no se puede repetir": autocrítica tras la derrota de Millonarios

La derrota de Millonarios ante América de Cali dejó un ambiente de frustración en el plantel azul, especialmente por la manera en que se escapó un partido clave en la lucha por entrar al grupo de los ocho. Uno de los jugadores que dio la cara tras el 3-1 en el Pascual Guerrero fue Rodrigo Ureña, quien reconoció errores puntuales y puso el foco en una falla que se ha repetido en las últimas jornadas: la pelota detenida.

Ureña habla de la derrota contra América: "Uno tiene que asumir la responsabilidad"

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El mediocampista chileno no ocultó su decepción por el resultado y admitió que el equipo era consciente de la importancia del compromiso. “Sí, obviamente triste, muy triste porque sabíamos que teníamos que llevarnos un buen resultado, que no teníamos que perder, pero bueno, también hay que seguir trabajando”, expresó al término del encuentro.

Consultado sobre si las ausencias de jugadores importantes pudieron influir en la caída, Ureña fue contundente y descartó cualquier excusa. Para el volante, Millonarios debe asumir plenamente la responsabilidad por lo ocurrido en Cali.

“No, no, no, para nada. Es como buscarle una excusa a algo que, según yo personalmente, no va. Uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que es este equipo grande y de lo que toca representar”, afirmó.

Sin embargo, el punto más crítico de su análisis estuvo relacionado con las jugadas de balón parado, una situación que volvió a castigar al conjunto embajador. América abrió el marcador tras una acción de pelota quieta y desde allí el trámite cambió por completo.

Lamentos en Millonarios tras la derrota 3-0: "sabíamos que era un partido muy importante"

"Errores, obviamente que no lo podemos cometer. Lamentablemente una tristeza enorme porque sabíamos que era un partido muy importante y ellos lo terminan abriendo con un gol de balón detenido”, señaló.

Ureña incluso consideró que, antes de esa acción, Millonarios tenía controlado el compromiso: “El partido lo teníamos totalmente controlado, ellos no habían llegado mayormente al arco, no habían tenido ocasiones claves”, agregó.

El chileno también reconoció que no se trata de un hecho aislado, sino de una dificultad que se ha repetido recientemente. “Se terminan abriendo el partido y obviamente algo que nos vino pasando repetitivamente en los últimos partidos, que fue en lo que venimos fallando: el balón detenido”, sentenció.

Con dos fechas por disputar, el mensaje interno es claro: no hay margen de error. “Lo que depende de nosotros es sacar los seis puntos que vienen”, concluyó Ureña, pensando ya en Tolima y Alianza.