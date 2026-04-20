Millonarios quedó contra las cuerdas en la Liga BetPlay tras la dura derrota 3-1 frente a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, resultado que dejó al equipo capitalino por fuera del grupo de los ocho cuando solo restan dos jornadas para el cierre del todos contra todos.

Mackalister reconoció fallas en Millonarios y lanzó fuerte autocrítica tras derrota contra el América

En medio del complicado panorama, el capitán David Mackalister Silva dio la cara y reconoció que el plantel debe hacer una profunda autocrítica para mantener viva la ilusión de clasificar.

El volante fue claro al señalar que el equipo aún depende de sí mismo, pero aceptó que existen fallas evidentes que deben corregirse de inmediato: “No podemos tapar el sol con un dedo, hay cosas por corregir donde nosotros los jugadores, vuelvo y repito, hemos sido totalmente responsables”, expresó el referente albiazul tras el compromiso en Cali.

Las palabras de Mackalister reflejan el momento que atraviesa Millonarios, que no solo perdió un duelo clave ante un rival directo, sino que además volvió a exhibir sus problemas como visitante. El balance fuera de casa es preocupante: ocho partidos disputados, apenas una victoria, un empate y seis derrotas, para un rendimiento cercano al 16 por ciento.

Ahora, el calendario no da margen de error. Primero recibirá a Deportes Tolima en El Campín, un rival de peso que también pelea en la parte alta de la tabla. Luego cerrará la fase regular ante Alianza en Valledupar, plaza en la que estará obligado a sumar si quiere seguir con vida.

La obligación de Millonarios en la Liga Betplay: "Tenemos que sacar los puntos inicialmente con Tolima"

Sobre el duelo inmediato ante los tolimenses, Mackalister destacó la dificultad del reto, aunque insistió en que el grupo mantiene la convicción: “Tenemos que sacar los puntos inicialmente con Tolima, con un equipo que juega muy bien, tiene un técnico muy importante y jugadores muy importantes”, afirmó.

Pese al golpe sufrido en Cali, el capitán aseguró que el camerino no baja los brazos: “Nosotros no estamos entregados, nosotros tenemos fe y creemos en nuestra idea, en nuestro sistema, en nuestro equipo. Lo que queremos es clasificar”, sostuvo.

Millonarios entra así en la recta final del campeonato con la obligación de reaccionar de inmediato. La presión aumentó, los errores se agotaron y el margen se redujo al mínimo. Mientras las matemáticas lo permitan, el conjunto embajador se aferra a la esperanza de meterse entre los ocho mejores del torneo.