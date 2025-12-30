Un referente de Junior confirma su salida para 2026

Un futbolista de Junior de Barranquilla confirmó su salida del club de cara a la próxima temporada, aunque el anuncio aún no ha sido oficializado por la institución.

Se trata del defensor central paraguayo Javier Báez, quien dejó entrever su despedida a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Lea también Jarlan Barrera no seguirá en el DIM y suena para otro equipo colombiano

En la imagen, Báez aparece junto a su compatriota Guillermo Paiva, una de las figuras del Junior campeón, acompañada del mensaje: “te voy a extrañar, bobazo”.

Mientras Paiva fue renovado recientemente hasta 2028 por la dirigencia rojiblanca, el club tomó la decisión de no extender el contrato de Báez.

A sus 35 años, el zaguero paraguayo deberá buscar un nuevo equipo para continuar su carrera profesional. La edad fue clave para que la dirigencia de Junior no le renovara.

Desde el entorno del club se espera que en los próximos días Junior haga oficial la salida del defensor, cerrando así su ciclo en la institución.

Lea también Medellín anunció oficialmente a su primer refuerzo para 2026

Estadísticas de Javier Báez en Junior

El paso de Javier Báez por Junior duró apenas un año, tiempo en el que disputó 49 partidos oficiales.

En ese lapso, el central marcó cinco goles, dio dos asistencias, recibió ocho tarjetas amarillas y dos rojas, y se consolidó como uno de los referentes del plantel que ganó la Liga BetPlay 2025-II.

Junior ya piensa en la próxima temporada, en la que afrontará la Copa Libertadores desde la fase de grupos, con Alfredo Arias ratificado como entrenador y a la espera del anuncio de nuevos refuerzos.