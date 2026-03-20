América de Cali logró una valiosa victoria por 1-0 en su visita a Águilas Doradas, en un duelo cerrado que se definió en el segundo tiempo gracias a la efectividad del conjunto escarlata.

El compromiso, disputado en el estadio Cincuentenario, tuvo un arranque intenso por parte del local, que generó las opciones más claras en la primera mitad. Incluso, un error del arquero Jean Fernandes estuvo cerca de costarle caro a la visita, pero el remate de cabeza de Hernán Lopes se estrelló en el travesaño.

América ganó en condición de visitante contra Águilas Doradas

Con el paso de los minutos, América logró equilibrar el trámite, aunque sin claridad en los últimos metros. El primer tiempo se cerró sin goles, reflejando la paridad entre ambos equipos.

Para la segunda parte, el equipo vallecaucano golpeó en el momento justo. Al minuto 51, tras una jugada bien elaborada, Yeison Guzmán apareció sin marca dentro del área y definió con precisión para el 0-1.

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El panorama se complicó poco después, cuando Marlon Torres fue expulsado al minuto 56 tras una acción revisada por el VAR. Con un hombre menos, América se replegó y apostó por sostener la ventaja.

Águilas Doradas presionó en el tramo final y estuvo cerca del empate, pero la defensa escarlata resistió los embates para sellar tres puntos clave. Una victoria trabajada que fortalece al equipo en la tabla.