Luis Javier Suárez atraviesa una sequía goleadora poco habitual en el tramo final de la temporada con Sporting Lisboa, pero sus números globales lo mantienen como una de las grandes figuras del fútbol portugués.

Primera temporada del “Tigre” en el balompié europeo, luego de su salida de River Plate

El delantero colombiano suma seis partidos consecutivos sin marcar, incluso con un penal errado recientemente, aunque su producción total lo tiene a las puertas de igualar un registro histórico de Radamel Falcao García en Europa.

El atacante cafetero acumula 33 goles en 47 partidos oficiales entre Liga de Portugal, Copa y Champions League, cifras que ratifican su peso ofensivo a lo largo del curso. En el campeonato local registra 24 anotaciones, suficientes para liderar la tabla de goleadores y consolidarse como uno de los nombres propios de la temporada.

Ese rendimiento cobra mayor dimensión al compararlo con una referencia del fútbol colombiano. Suárez está a solo un tanto de igualar los 34 goles que Falcao firmó en su primera campaña con Porto, durante la temporada 2009/2010.

Luis Suárez, cerca de igualar histórico registro de Falcao en Europa

Aunque Falcao conserva una mejor media anotadora, con 0,79 goles por partido frente al 0,70 de Suárez, el paralelo entre ambos delanteros es inevitable.

La diferencia es mínima y el calendario aún le ofrece oportunidades al actual atacante del Sporting. Restan seis partidos para el cierre de la temporada, margen suficiente para alcanzar e incluso superar la marca del exgoleador colombiano. Además, Suárez buscará sostener el liderato de artilleros y llevar a su equipo a una mejor posición en la tabla.

Sporting Lisboa marcha tercero con 71 puntos y mantiene opciones matemáticas en la pelea por los primeros puestos. El propio delantero dejó claro que no baja los brazos: “Hasta que sea matemáticamente imposible, lucharemos hasta el final”, expresó tras uno de los recientes compromisos.