[Video] Así celebró ‘Shirra’ Mosquera su primer golazo con Santa Fe: descargo total

El Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por Independiente Santa Fe y el Deportivo Pereira, duelo correspondiente a la tercera fecha de la presente Liga BetPlay, donde el conjunto ‘cardenal’ terminó empatando a dos goles.

El técnico Pablo Repetto decidió alinear de titular al delantero Edwin Stiven ‘Shirra’ Mosquera, exjugador de Millonarios que despertó múltiples críticas en el equipo ‘embajador’ ante su flojo nivel, sin embargo, Santa Fe se fijó en sus habilidades y decidió comprarlo para tenerlo en sus filas.

Lea también: [Video] Amague de pelea entre dos jugadores de Millonarios en plena cancha

En otras noticias: lo último sobre el futuro y la preparación de James Rodríguez previo al Mundial 2026

[Video] Primer gol de ‘Shirra’ Mosquera con Santa Fe

El extremo izquierdo de apenas 24 años, que se coronó campeón de la más reciente Superliga con Independiente Santa Fe, fue protagonista en el partido contra Deportivo Pereira, pues anotó el 2-2 final gracias a un golazo de media distancia.

El delantero que antes de llegar a Millonarios (en julio del 2025) tuvo paso por el Atlanta United de la MLS, Defensa y Justicia, Aldosivi y Deportivo Independiente Medellín, dio muestras de su buena pegada con un remate fuerte y bien direccionado que levantó de euforia todo El Campín.

El extremo chocoano celebró su primer gol con Santa Fe de manera muy sentida, aplicándose una bendición y levantando sus brazos con mirada hacia el cielo, saludando a sus compañeros y buscando rápido el balón para reanudar las acciones del juego, una señal de su intención por querer ganar el partido.

Lea también Santa Fe y Pereira empataron en la terrible cancha de El Campín

Mosquera no redondeó buen partido y se fue expulsado

Aunque el delantero se reportó con golazo, el jugador tuvo que abandonar el campo de juego prematuramente luego de recibir dos amonestaciones que le significaron la tarjeta roja al minuto 79 del compromiso.

Una expulsión que mancha un poco su gran anotación y que lo dejará afuera de la convocatoria del próximo partido de Santa fe, que será de visitante contra Boyacá Chicó el próximo sábado 31 de enero.