[Video] Once Caldas sigue sumando puntos: empató 1-1 en su visita a Bucaramanga

El Estadio Américo Montanini fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por Atlético Bucaramanga y Once Caldas, duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I.

El compromiso despertaba alta expectativa al enfrentar a dos equipos ubicados dentro del grupo de los ocho, donde recordemos el conjunto ’Leopardo’ empezaba la fecha invicto sin perder y ubicado en la sexta posición con 18 puntos, mientras que el cuadro blanco de Manizales está más arriba en la tercera casilla con 22 unidades.

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Así fue el partido entre Bucaramanga y Once Caldas

Un duelo parejo donde el equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez se fue arriba en el marcador gracias a un gran gol de Félix Charrupí, quien a los 27 minutos del partido aprovechó un rebote sobre el área del Once Caldas para impactar el balón sin dejarlo caer y vencer al arquero Joan Parra.

El primer tiempo presentaría más emociones, pues cuando más sólido se veía el Atlético Bucaramanga llegó el gol de Once Caldas a través de Pipe Gómez, delantero que anotó el empate al minuto 41 tras una buena asistencia que vulneró la defensa del cuadro ‘Leopardo’.

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¿Cómo quedó el partido entre Bucaramanga y Once Caldas?

Todo quedaba para definirse en la segunda mitad del compromiso, donde el equipo 'auriverde' fue el que tuvo una mayor intención de adelantar sus líneas buscando el gol del triunfo con el apoyo de su público, sin embargo, no se pudieron hilvanar buenas jugadas de peligro y Fabián Sambueza se vio ausente de un socio para generar fútbol.

Por su parte, Once Caldas tuvo un buen rendimiento en zonza defensiva y tampoco renunciaba al ataque con una postura más reactiva, intentando jugar al contragolpe, pero también sin poder hacer daño en el arco contrario, firmando entonces el definitivo empate 1-1 en el compromiso.

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