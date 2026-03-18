[Video] Jhon Arias anotó su primer gol con Palmeiras; remate inatajable

En el marco de la fecha 7 en la presente edición del Brasileirao, Palmeiras recibía en su estadio la visita del Botafogo, allí, el colombiano Jhon Arias fue titular y aportó el segundo gol del ‘verdao’ en el compromiso, el primero desde su llegada al club tras su breve paso por el Wolverhampton de Inglaterra.

El volante chocoano de 28 años, quien decidió volver al fútbol brasileño, pero no para vestir nuevamente la camiseta de Fluminense sino para defender los colores del Palmeiras, que hizo una oferta irrechazable, celebró por primera vez gol con el ‘verdao’ después de 7 partidos disputados en esta temporada.

Lea también: ¡Definición de crack! Lucho selló el paso del Bayern a cuartos de la Champions

Golazo de Jhon Arias en Palmeiras; el primero del colombiano con el ‘verdao’

El jugador de la Selección Colombia, quien cuenta con grandes chances de ser convocado por Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial 2026, llegó al Palmeiras como fichaje de lujo y de a poco ha venido demostrando su valía, aportando riesgo constante en zona de ataque y buen manejo de balón.

Pues bien, luego de 7 partidos logró llegar a su primer gol con Palmeiras, una jugada donde Jhon recibe el balón en un contragolpe y avanza por zona derecha y con velocidad hacia el área del Botafogo, allí, supera un defensor recortando hacia adentro para rematar fuerte y marcar el 2-0 parcial en el marcador.

Lea también Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League

Gran partido de Jhon Arias ante Botafogo

El volante colombiano que también vistió la camiseta de clubes como América de Cali y Santa Fe, fue influyente en el compromiso, primero siendo uno de los involucrados en el primer gol de Palmeiras, donde condujo el balón por el centro del campo para luego asistir a un compañero por zona izquierda, quien después envía el centro para el gol de Allan.

Además, Arias provocó la tarjeta roja a un rival tras una jugada donde intenta salir con velocidad y el último hombre de la defensa del Botafogo le hace falta para no dejarlo ir, situación que le representó la segunda amarilla a Christian Medina, quien tuvo que dejar a su equipo con un jugador menos.

En otras noticias: Carlos Antonio Vélez espera el principio del mérito en la Selección Colombia