Jarlan Barrera recibió portazo en la Liga BetPlay: nuevo rechazo en su futuro

Desde que Jarlan Barrera salió del Deportivo Independiente Medellín para este 2026 en medio de un año complejo para la institución antioqueña y con retos como la Copa Libertadores, el mediocampista samario no ha podido encontrar equipo ni en Colombia ni internacionalmente.

Aunque su nombre ha estado sonando en diferentes clubes por pedido de los aficionados o por un verdadero interés de las instituciones, Jarlan sigue estando como agente libre a la espera de su próximo reto en la Liga BetPlay o afuera de Colombia. En últimas horas, sufrió un nuevo rechazo en su futuro.

Su nombre ha estado en el radar de Millonarios, Boyacá Chicó, Deportivo Pereira, entre otros. Además del Deportes Tolima, este último rumor apareció por el lado de aficionados que quieren contar con el samario para esta Liga BetPlay 2026-I, dado que competirán en la Copa Libertadores.

CÉSAR CAMARGO SE REFIRIÓ A LA POSIBILIDAD DE QUE JARLAN BARRERA JUEGUE EN EL DEPORTES TOLIMA

Mientras que el mercado de fichajes siga, los clubes darán de qué hablar con caras nuevas. Jarlan Barrera podría unirse próximamente a algún equipo y podía ser en el Deportes Tolima. César Camargo dio una respuesta ante esos rumores. Su futuro seguirá siendo una incógnita a la espera de resolver su rumbo ya sea en Colombia o afuera.

Tolima no cierra el mercado, especialmente con prioridades en el mediocampo y en la lateral derecha por la salida de Yhorman Hurtado. Sin embargo, César Camargo habló en el medio Bajo Presión de Iván Lozano y dejó claro que nunca estuvo en conversaciones con el ex Junior de Barranquilla y Medellín.

El presidente sentenció que, “la respuesta es no, de ninguna manera. Ni lo necesitamos, ni hemos tenido conversaciones con el empresario, ni está en nuestra carpeta y no lo tenemos como opción”. En ese orden de ideas, ya recibió un nuevo rechazo en el fútbol colombiano.

Por ahora, Jarlan Barrera sigue como agente libre y podría negociar con cualquier equipo en las próximas semanas, ya sea a nivel local o internacionalmente. Quedará la incógnita de conocer en qué club jugará el mediocampista creativo. Se va cerrando el mercado y hace unos días salió las posibilidades de Millonarios y Deportivo Pereira, que podría ficharlo después de la salida de Yesus Cabrera.