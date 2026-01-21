Alejandro Rodríguez no debutaría en Pereira: jugaría Libertadores con club argentino

Mucho se ha hablado en este mercado de fichajes del Deportivo Pereira que logró competir en la primera división, pese a que cargan con problemas económicos, deudas y con sanciones que no permitieron que inscribieran a sus contrataciones para la primera fecha ante Llaneros.

Vea también: Bayern, de Luis Díaz, selló la clasificación a los octavos de final de Champions League

Una de esas incorporaciones fue Alejandro Rodríguez, guardameta nacido en Panamá, pero que ha hecho todo su proceso en el Deportivo Cali hasta que se confirmó su salida en condición de cedido para este 2026 al Deportivo Pereira. Sin embargo, no pudo estar en la primera fecha por la imposibilidad de inscribir jugadores.

De acuerdo con versiones que vienen desde Pereira, el club ya pagó lo que debía y ya puede inscribir a sus fichajes. En ese sentido, Alejandro Rodríguez podría debutar en el cuadro ‘Matecaña’ en la segunda jornada, frente a Fortaleza en condición de local. No obstante, las cosas podrían cambiar drásticamente con el futuro de Rodríguez.

¿ALEJANDRO RODRÍGUEZ SE IRÍA DEL DEPORTIVO PEREIRA SIN DEBUTAR?

Hace unos días confirmaron la llegada del arquero como uno de los grandes fichajes. Alejandro salió del Cali tras la llegada de Pedro Gallese y encontró en el Deportivo Pereira la posibilidad de seguir jugando en Colombia. Sin embargo, el periodista Jaime Dinas informó que, “el Club Sportivo Independiente Rivadavia y su DT Alfredo Berti, clasificado a Libertadores han solicitado contar con Alejandro Rodríguez”.









Además, agregó que, “se está gestionando o acordando la cifra o valor del 50% de los derechos deportivos. El arquero fue cedido al Pereira sin costo en el préstamo”. Independiente Rivadavia espera rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores y se reforzaría con el portero del Deportivo Cali.

Le puede interesar: Oficial: Movistar anunció primera carrera de Nairo en Europa para este 2026

Sin duda alguna, resultaría curioso que Alejandro Rodríguez saliera del Deportivo Cali en calidad de cedido para el Deportivo Pereira, pero que no debute con el cuadro pereirano. De ser confirmado al equipo risaraldense, a firmar con un club que actuará en la Copa Libertadores.

Alejandro Rodríguez buscaba su salida de la institución verdiblanca y esperaba firmar con un equipo del exterior. En ese sentido, podría llegar a Independiente de Rivadavia por pedido expreso de Alfredo Berti que quiere armar la seguridad con el guardameta colombo panameño.

Lea también: Luis Suárez el máximo goleador sudamericano en Europa

La llegada a un club argentino y a la Copa Libertadores sería un cambio repentino para Alejandro, pero se daría en un momento ideal en su trayectoria. Sin embargo, alcanzó a firmar con Pereira mientras esperaba a ser inscrito. Ya con el aval, podría dejar la Liga BetPlay. Seguramente, la decisión se tomaría conforme a que mejoren las situaciones del cuadro ‘Matecaña’.