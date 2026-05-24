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Edwin Cardona

VIDEO - Cardona no decepciona: golazo de tiro libre para Nacional Vs Tolima

Edwin Cardona marco el 3-0 de Nacional en el partido de vuelta y el 4-0 en el global.
Daniel Zabala
Cardona no se guardó nada sobre lo que ocurre en Nacional
Cardona no se guardó nada sobre lo que ocurre en Nacional // Nacional

Edwin Cardona volvió al gol este sábado 23 de mayo y confirmó a Atlético Nacional en la gran final de la Liga BetPlay al anotar el 3-0 frente a Deportes Tolima en el partido de vuelta de la ronda semifinal y el 4-0 en el global.

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Cardona, que fue enviado al terreno de juego en el minuto 76, se encargo de ejecutar un tiro libre al borde del área.

Así fue el golazo de Edwin Cardona

Luego de entrar al partido, Edwin Cardona se encargo de cobrar un tiro libre al borde del área que había sancionado el árbitro Carlos Betancur, después de una mano de un zaguero de Deportes Tolima.

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Cardona demostró toda su calidad y pegada al ejecutar la infracción y sutileza necesaria para mandar el esférico por encima de la barrera y lejos del portero Neto Volpi, que a pesar de que se lanzó, nada pudo hacer para evitar el gol.

Nacional goleó a Tolima

Atlético Nacional ya había pasado por encima de Deportes Tolima por gran parte del compromiso, gracias a las anotaciones que lograron Jorman Campuzano y Andrés Felipe Román.

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