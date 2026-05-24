VIDEO - Golazo de Román y Nacional del gana 2-0 a Tolima

Andrés Felipe Román confirmó a Atlético Nacional en la gran final de la Liga BetPlay al anotar este sábado 23 de mayo el 2-0 en el partido de vuelta de la ronda semifinal y el 3-0 en el global.

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Así fue el gol de Andrés Felipe Román

En el minuto 70, Andrés Felipe Román se asoció con Alfredo Morelos al hacer una pared, que le permitió entrara solo y sin marca al área.

Román, que no fue presionado por ningún defensor, no tuvo problema para acomodarse y sorprender con un potente remate de derecha que superó la resistencia de Neto Volpi.

Con la anotación de Andrés Felipe Román, Atlético Nacional se puso arriba 3-0 en la serie contra Deportes Tolima y se acercó a la gran final.

Posteriormente, los 'verdolagas' ratificaron la clasificación con un golazo de tiro libre de Edwin Cardona.

De esta manera, Atlético Nacional se quedó con la serie con un marcador global de 4-1, ya que Tolima descontó a través de Adrián Parra.