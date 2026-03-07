[Video] Chicho Arango recibió terrible impacto y quedó inconsciente en Águilas vs Nacional

Momentos de gran preocupación se vivieron este sábado durante el partido entre Águilas Doradas y Atlético Nacional por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

El compromiso, que se disputa en el Estadio Cincuentenario, tuvo un inicio accidentado luego de que el delantero Cristian Arango sufriera un fuerte golpe en los primeros minutos del encuentro.

La acción se presentó sobre los 6 minutos del primer tiempo, cuando el atacante disputó un balón dividido con un defensor del conjunto local. En el choque, el jugador de Nacional llevó la peor parte y cayó al césped tras el impacto.

De inmediato se evidenció la gravedad del momento, ya que Arango quedó tendido en el terreno de juego e inconsciente, lo que obligó al árbitro central a detener el partido y solicitar el ingreso urgente del cuerpo médico.

La escena generó angustia entre los jugadores del equipo verdolaga, quienes se acercaron rápidamente para observar el estado de su compañero mientras los médicos lo atendían sobre el campo.

Video de Chicho Arango inconsciente en Águilas vs Nacional

Tras varios minutos de atención, el cuerpo técnico tomó la decisión de sustituir al delantero para evitar mayores riesgos. En su lugar ingresó el atacante Dairon Asprilla, quien asumió el rol ofensivo del equipo.

Por su parte, el futbolista de Águilas Doradas que protagonizó el choque pudo continuar en el partido, luego de que el cuerpo arbitral y médico evaluaran la situación tras la jugada.

El partido, para Atlético Nacional, representa su regreso a la competencia tras la reciente eliminación en la Copa Sudamericana frente a Millonarios FC.

Mientras el partido continuó su curso, la principal preocupación quedó centrada en el estado de salud de Cristian Arango, quien tuvo que abandonar el campo luego del fuerte impacto que encendió las alarmas en el arranque del encuentro.