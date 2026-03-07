[Video] Selección Colombia Femenina: Daniela Montoya por poco hace autogol frente a Estados Unidos

Una de las acciones más llamativas del primer tiempo en el duelo entre la Selección Colombia y la de Estados Unidos se presentó en el área de la Tricolor y tuvo como protagonista a Daniela Montoya.

La mediocampista colombiana estuvo muy cerca de marcar un autogol en una jugada que generó tensión en el banco y entre los aficionados.

La acción se produjo tras un centro a ras de piso enviado por una mediocampista estadounidense que buscaba conectar con una compañera dentro del área.

Montoya intentó despejar la pelota con su pierna derecha para evitar el peligro, pero el contacto terminó enviando el balón hacia el arco defendido por Katherine Tapia, lo que por unos segundos encendió las alarmas.

Por fortuna para el equipo colombiano, la trayectoria del balón no fue lo suficientemente cerrada y terminó pasando muy cerca del poste antes de salir por un costado, evitando lo que hubiera sido un gol en propia puerta.

Tras la jugada, la árbitra del compromiso decretó tiro de esquina para Estados Unidos, que continuó presionando en busca de abrir el marcador durante los primeros minutos del partido.

El encuentro representa un reto importante para Colombia, que busca hacer historia ante una potencia mundial, ya que la Tricolor nunca ha logrado vencer a Estados Unidos en el fútbol femenino.