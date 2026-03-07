Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Daniela Montoya

[Video] Selección Colombia Femenina: Daniela Montoya por poco hace autogol frente a Estados Unidos

La mediocampista protagonizó una de las acciones más llamativas del primer tiempo.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez

Una de las acciones más llamativas del primer tiempo en el duelo entre la Selección Colombia y la de Estados Unidos se presentó en el área de la Tricolor y tuvo como protagonista a Daniela Montoya.

La mediocampista colombiana estuvo muy cerca de marcar un autogol en una jugada que generó tensión en el banco y entre los aficionados.

[Video] Hubo susto con Linda Caicedo: dura patada en Colombia vs Estados Unidos

Lea también

[Video] Hubo susto con Linda Caicedo: dura patada en Colombia vs Estados Unidos

La acción se produjo tras un centro a ras de piso enviado por una mediocampista estadounidense que buscaba conectar con una compañera dentro del área.

Montoya intentó despejar la pelota con su pierna derecha para evitar el peligro, pero el contacto terminó enviando el balón hacia el arco defendido por Katherine Tapia, lo que por unos segundos encendió las alarmas.

Por fortuna para el equipo colombiano, la trayectoria del balón no fue lo suficientemente cerrada y terminó pasando muy cerca del poste antes de salir por un costado, evitando lo que hubiera sido un gol en propia puerta.

Tras la jugada, la árbitra del compromiso decretó tiro de esquina para Estados Unidos, que continuó presionando en busca de abrir el marcador durante los primeros minutos del partido.

[Video] ¡Emocionante! Así sonó el himno de Colombia ante Estados Unidos por la SheBelieves Cup

Lea también

[Video] ¡Emocionante! Así sonó el himno de Colombia ante Estados Unidos por la SheBelieves Cup

El encuentro representa un reto importante para Colombia, que busca hacer historia ante una potencia mundial, ya que la Tricolor nunca ha logrado vencer a Estados Unidos en el fútbol femenino.

En esta nota

Daniela Montoya Selección Colombia Femenina Fútbol femenino Selección de Estados Unidos