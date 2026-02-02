¿Problemas médicos? Se cae el traspaso de Cetré a Brasil

Todo apuntaba a que Edwuin Cetré daría el salto al fútbol brasileño, su despedida causó versiones encontradas, algunos por el dinero que iba a dejar al club y otros en contra por dejar escapar el jugador más desequilibrante del equipo.

La operación sufrió un giro inesperado. Este domingo, Estudiantes de La Plata confirmó oficialmente que el traspaso del delantero colombiano al Athletico Paranaense quedó sin efecto por desacuerdos en la etapa final de la negociación, el futbolista regresará al club argentino.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el conjunto platense explicó que, pese a los avances alcanzados en los últimos días, no fue posible cerrar la transferencia definitiva debido a diferencias entre ambas instituciones. En consecuencia, Cetré volverá al país este lunes y se reincorporará de inmediato a los trabajos del primer equipo.

Cetré habría sido el fichaje más costoso en la historia del club brasileño.

Desde Brasil surgió una versión distinta. El medio Ge Globo aseguró que la caída del pase estaría relacionada con observaciones en los exámenes cardiológicos del jugador, información que no fue desmentida desde Estudiantes, desde Brasil los hinchas reclaman por el refuerzo.

El medio agrega: "El problema fue identificado durante la primera ronda de evaluaciones del jugador, que llegó el sábado a Curitiba para realizar exámenes médicos y firmar contrato con el Athletico Paranaense".

El medio finaliza el artículo diciendo: "Por ahora, el club mantiene en secreto la gravedad de la anomalía, a la espera de nuevos informes para decidir si ficha oficialmente al jugador o desiste de la operación. Cetré regresa a Estudiantes".

Athletico Paranaense, por su parte, evitó dar mayores precisiones y se limitó a replicar el comunicado del club argentino.

La operación había sido valorada en seis millones de dólares por el total de la ficha, monto que se repartiría entre Estudiantes e Independiente Medellín, dueño del 50 % de los derechos deportivos. Cetré habría sido el fichaje más costoso en la historia del club brasileño.

Comunicado de la institución argentina sobre el traspaso del futbolista colombiano Edwuin Cetré

El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil.

A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones.

De esta manera, el futbolista regresará al país y estará arribando a nuestra ciudad en el día de mañana para reincorporarse al primer equipo de la institución.