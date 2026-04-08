David Ospina se refirió a James Rodríguez: ¿Qué dijo?

En entrevista con el programa Sí Era Gol, de Red +, David Ospina, histórico arquero de la Selección Colombia de Mayores, que estaría en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, habló sobre James David Rodríguez.



El portero que milita en Atlético Nacional de Medellín expresó que se siente muy orgulloso por todo lo que ha alcanzado el jugador del Minnesota United de la MLS a lo largo de su carrera deportiva.

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Palabras sobre James

"Yo me siento muy orgulloso de lo que ha conseguido también James, porque es alguien que nos ha dejado siempre nuestro país en alto, lo mismo que Falcao, lo mismo que (Juan) Cuadrado. Son jugadores que han hecho las cosas de una manera muy positiva y eso es lo que nos queda siempre a nosotros", afirmó David.



Muchos hinchas consideran que James Rodríguez es el mejor jugador en la historia de la Selección Colombia. Otros no comparten la opinión, pero ponen en lo alto del top al nacido en la ciudad de Cúcuta.

Representar a Colombia

Pasando a otro tema en la entrevista en cuestión, pero hablando de la tricolor, David Ospina, que tiene pasado en Arsenal de la Premier League de Inglaterra, se refirió a lo que significa ponerse la tricolor.



"Es un orgullo. Vestir la camiseta de mi país siempre ha sido motivo de felicidad. Siempre trato de dar lo máximo, de representar a mi país, dejar nuestro país en alto", dijo el también exjugador del Napoli de la Serie A de Italia.

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La actual generación

David Ospina aprovechó también el momento para hablar de la actual generación de la Selección Colombia, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo y que sueña con realizar un gran Mundial.



"Ya tuvimos la oportunidad de jugar una final en la Copa América, tuvimos esa oportunidad en esta generación. La expectativa y la mentalidad siempre están en eso: buscar títulos, seguir haciendo las cosas bien", comentó.



"Tenemos una generación joven, con jugadores de experiencia de la mano de un gran cuerpo técnico. Esperamos aprovechar esta linda oportunidad, darnos esa alegría y darle una alegría a nuestro país", finalizó.





















