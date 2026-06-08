VIDEO - Edwin Cardona ilusiona a Nacional: golazo 1-0 frente a Junior en la final de Liga BetPlay

Edwin Cardona ilusiona a los hinchas de Atlético Nacional con remontar en la gran final de la Liga BetPlay, después de anotar el 1-0 en el partido de vuelta frente a Junior de Barranquilla.

Así fue el gol de Edwin Cardona

En el minuto 56, Atlético Nacional fue en búsqueda del primer gol del partido de la gran final de vuela de la Liga BetPlay.

Los 'verdolagas' aprovecharon una rápida acción por la banda izquierda en la que Alfredo Morelos se asoció con Andrés Sarmiento, quien desbordó hasta llegar al límite de la cancha.

Sarmiento tuvo tiempo para levantar la cabeza y lanzar un pase a la mitad del área en donde apareció Edwin Cardona para empujar el esférico y celebrar el 1-0.

Con esta anotación, Atlético Nacional puso 1-3 el marcador global de la final de la Liga BetPlay y arremetió en búsqueda de otra anotación.

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Alfredo Morelos desperdició penal

Minutos después de Edwin Cardona, Atlético Nacional pudo lograr el 2-0 a través de un tiro penal que sancionó el árbitro Carlos Betancur por una supuesta falta del guardameta Carlos Betancur.

Sin embargo, Alfredo Morelos ejecutó el cobro, pero lanzó la pelota por fuera del arco de Junior.