[Video] El primer gol de la Liga BetPlay 2026-I fue con la mano

La Liga BetPlay 2026-I tuvo una acción polémica desde su primer partido, luego de que el que pudo ser el primer gol del campeonato se produjera con la mano y terminara siendo anulado tras la intervención arbitral.

La jugada se presentó en el compromiso entre Deportivo Pereira y Llaneros FC, encuentro encargado de abrir oficialmente la nueva temporada del fútbol profesional colombiano.

Corría el minuto 16 del primer tiempo cuando un pase filtrado dejó a Jhon Vásquez en posición de remate dentro del área del Pereira, generando la primera acción clara de peligro en el juego.

El delantero sacó el disparo, el portero reaccionó y logró atajar, pero dejó un rebote que de inmediato impactó en el extremo, en medio de la confusión.

En esa segunda acción, el balón terminó golpeando una de las manos de Vásquez y se introdujo en el arco, desatando inicialmente la celebración del equipo visitante y la validación del gol por parte del juez central.

Sin embargo, la asistencia tecnológica intervino de inmediato para revisar la acción, al evidenciar un contacto claro del balón con la mano del atacante para cruzar la línea de gol.

Tras la revisión, el árbitro central decidió invalidar la anotación al considerar que la jugada no era legítima, aplicando correctamente el reglamento y anulando lo que habría sido el primer gol del campeonato.

Video del gol con la mano en Pereira vs Llaneros

¿Por qué Pereira está jugando en Armenia?

El partido entre Pereira y Llaneros se disputó este viernes 16 de enero en el estadio Centenario de Armenia, escenario alterno debido al inicio de las obras de remodelación en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense.