VIDEO - Emotiva despedida de David Ospina de Atlético Nacional

Atlético Nacional logró este sábado 23 de mayo su clasificación a la gran final de la Liga BetPlay, después de derrotar con un marcador global de 4-1 a Deportes Tolima en la serie semifinal.

Durante el compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot se vivió un emotivo momento, teniendo en cuenta que el experimentado guardameta David Ospina se despidió de la afición 'verdolaga'.

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Despedida de David Ospina

Con 37 años, David Ospina habría disputado su último partido con la camiseta de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que su contrato termina el próximo 30 de junio y a partir de este lunes 25 de junio se debe presentar en la concentración de la Selección Colombia para prepara la Copa del Mundo.

A pesar de que no se ha dado a conocer ningún comunicado oficial, se conoció que Ospina no volvería a la institución antioqueña luego de la Copa del Mundo y además estaría considerando su retiro como futbolista profesional.

Al término de partido contra Deportes Tolima, Maximiliano, el hijo menor de Ospina, ingresó al terreno de juego para abrazar a su padre.

De inmediato, los demás compañeros en Atlético Nacional y la afición empezó a ovacionar al guardameta.

Ante las muestras de cariño, David Ospina se dirigió hacia cada una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot con el objetivo de agradecer los cánticos y elogios.