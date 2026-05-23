VIDEO - ¿Era mano? Anulan gol de Nacional Vs Tolima en las semifinales de la Liga BetPlay

Atlético Nacional asustó a Deportes Tolima en el inicio de la semifinal de vuelta de la Liga BetPlay que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo 'verdolaga' arremetió en contra del arco rival y saltó al gramado del escenario en búsqueda de la apertura del marcador, que le diera tranquilidad a la serie.

Anulan gol de Nacional

En el minuto 15, Atlético Nacional le dio circulación al balón hasta que Juan Manuel Rengifo se asoció con Andrés Felipe Román.

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Rengifo le cedió a Román la pelota por la banda oriental. El lateral, que estaba mandado al ataque, trató de controlar el esférico, el cual disputó con rival.

Andrés Felipe Román pudo dominar la pelota y sorprender con un fuerte remate de media distancia con su pierna derecha que venció la resistencia del guardameta de Deportes Tolima Neto Volpi.

Sin embargo, el árbitro central Neto Volpi anuló la anotación y la acción previa, al percatare que el balón le había pegado en el brazo a Andrés Román.