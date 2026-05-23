En las horas de la tarde-noche de este sábado 23 de mayo se llevarán a cabo los partidos de vuelta de las semifinales de la primera división del fútbol profesional colombiano. Se esperan juegos más que emocionantes.



El primer duelo será el que disputen Atlético Nacional de Medellín y Deportes Tolima. Al ser local el conjunto paisa, el cotejo se va a disputar en el estadio Atanasio Girardot. Se aguarda por una gran presencia de hinchas en el escenario deportivo.

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La ida fue verdolaga

El encuentro de ida, realizado en el estadio Manuel Murillo Toro, terminó por la mínima diferencia a favor de Atlético Nacional. El único tanto de la primera semifinal lo marcó el centro delantero Alfredo Morelos.



Debido a este marcador, el equipo pijao está más que obligado, por lo menos, a empatar el marcador global para forzar los disparos desde el punto penal. Los verdolagas, por su parte, tienen la tarea de defender la ventaja.

La IA entregó el posible finalista

Hay mucha ansiedad en el ambiente por parte de los hinchas de ambos clubes por conocer quién clasificará a la final. Y bien, esta cuestión se encargó de resolverla la inteligencia artificial.



La herramienta entregó un resultado más que contundente. Indicó que la ventaja obtenida en la ida va a ser un plus para el verde y blanco, que es dirigido por el profesor Diego Arias. La predicción señala que Atlético Nacional clasificará a la gran final.

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Nacional sería finalista

“¡Qué partidazo se viene en el Atanasio Girardot! La ventaja del verde con ese gol de Alfredo Morelos en Ibagué pesa bastante, sobre todo porque obliga al Tolima a salir a buscar el partido en Medellín y a dejar espacios atrás. Además, el Vinotinto y Oro llega golpeado por la expulsión de Anderson Angulo en la ida”, dice la IA.



“Aunque Nacional no contará con el Chicho Arango (también expulsado), la localía y el orden que viene mostrando el equipo de Diego Arias inclinan la balanza. Mi elegido para clasificar a la gran final es Atlético Nacional. Marcador estimado para la vuelta: Atlético Nacional 2-1 Deportes Tolima (3-1)”, sentencia.















