En Inglaterra quieren romper el mercado de fichajes con campeón en Nacional

El semestre de apertura de la temporada 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se abrirá un nueva ventana de pases en donde los jugadores colombianos empiezan a sonar para cambio de club.

En Inglaterra, precisamente, se habla sobre la contratación de una joya colombiana de tan solo 21 años, Jhon Solís, a quien estaría negociando Birmingham City con Girona, dueño de sus derechos deportivos, para llevar a cabo su fichaje en el próximo mercado de pases.

Birmingham City va por todo por el fichaje de Jhon Solís

La novela del mediocampista nacido en Guacarí todavía no llega a su fin, ya que el préstamo de Jhon Solís al Birmingham City estaría a punto de terminar.

El contrato que se estableció entre Girona y la escuadra de Inglaterra por el préstamo del colombiano tenía vigencia de tan solo seis meses, por lo que a finales de junio terminaría.

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Sin embargo, Solís parece haber cautivado al cuerpo técnico y las directivas del club que milita en la Championship y querrían continuar con él.

Aunque Girona no les ha hecho la negociación sencilla, ya que estarían pidiendo que se haga válida la opción de compra, pero la cual es muy alta, ya que está evaluado en 8 millones de euros, por lo que su futuro aún es incierto.

¿Cómo le fue a Jhon Solís con Birmingham City?

El jugador formado en Atlético Nacional dio el salto al fútbol europeo para jugar con Girona a inicios de la temporada 2024, para luego dar el salto a Inglaterra y jugar con Birmingham, donde logró disputar 18 partidos, más de 1.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con una anotación.

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¿Cuántos títulos gano Jhon Solís con Nacional?

El mediocampista de 21 años debutó con Atlético Nacional en la temporada 2022 y logró coronarse campeón en tres ocasiones, levantando el trofeo de la Liga Betplay, la Copa Betplay y la Superliga Betplay.