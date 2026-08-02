Colombia logró su segunda victoria en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Colombia masculina se mantiene invicta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al conseguir este sábado 1 de agosto su segunda victoria en la fase de grupos.

El equipo dirigido por César Torres se impuso 1-0 a Cuba con gol de Miguel Marulanda y de esta manera se adueñó de la primera posición del grupo.

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Así fue el gol de Miguel Marulanda

En medio de un partido disputado y trabado en la mitad de la cancha, la Selección Colombia consiguió la anotación del triunfo en el minuto 70.

Miguel Marulanda, del registro de Envigado, aprovechó un pase filtrado desde el sector derecho de la cancha para controlar el balón dentro del área.

Justo antes de ser atacado por un defensor, Marulanda alcanzó a puntear el esférico para mandarlo al fondo de la red.

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Colombia aseguró la clasificación

Con la victoria sobre Cuba, la Selección Colombia se ubica en la primera posición del grupo B, teniendo en cuenta que en la primera fecha había superado a Panamá.

Con seis unidades, el equipo nacional tiene un lugar asegurado en la fase semifinal del fútbol masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Próximo partido de Colombia

La Selección Colombia cerrará la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el lunes 3 de agosto enfrentando a Costa Rica a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano.