[Video] Luis Diaz, de zurda, hizo gol en Bayern vs Leipzig

Luis Díaz volvió a hacer ruido en Alemania, y esta vez por la copa local, pues el colombiano anotó el segundo gol de Bayer Múnich frente a Leipzig por los cuartos de final.

Este miércoles 11 de febrero los bávaros recibieron en el Allianz Arena a Leipzig por la última serie de los cuartos de final de la Copa de Alemania, con el colombiano Díaz en la alineación titular.

Fue un partido bastante parejo y 'trabado' al inicio, pues Leipzig impuso condiciones y se mostró como un serio candidato para avanzar a las semifinales del certamen, de hecho, estuvo cerca de abrir el marcador.

No obstante, en la segunda mitad el técnico Vincent Kompany replanteó desde lo táctico, y vio cómo su equipo empezó a tener la posesión y a acercase con más claridad a la portería rival.

Así fue que se gestó un penalti a los 64 minutos en favor del Bayern, el cual fue ejecutado por Harry Kane, quien también actuó como titular, y se fue arriba en el marcador. Tres minutos más tarde llegó el segundo, esta vez con Luis Díaz como autor.

El gol del colombiano surgió de una jugada colectiva que nació en terreno propio del Bayern, y que terminó con un pase por arriba al área, donde Luis Díaz le ganó la posición al defensor y batió al arquero con un sutil remate con la izquierda.

Video del gol de Luis Díaz HOY miércoles

Así las cosas, Luis Díaz le puso cifras definitivas al encuentro, pues Bayern Múnich se fue con un 2-0 a su favor que le entrega la clasificación a la próxima instancia de la Copa de Alemania.

Rival de Bayern Múnich en semifinales de Copa de Alemania

El rival de Bayern Múnich en las semifinales de Copa de Alemania se conocerá por sorteo, sabiendo ya que los otros tres integrantes de esta instancia son Bayer Leverkusen, Stuttgart y Friburgo.